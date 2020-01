Sky – Giroud o Llorente in stand-by: la priorità dell’Inter è capire quale sarà il futuro di Vecino. E se parte…

Non solo Christian Eriksen. Il mercato nerazzurro continua infatti ad essere molto vivo, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, con la dirigenza nerazzurra alla ricerca della punta, divisa tra il possibile arrivo di Llorente e quello di Giroud. Senza tralasciare però le uscite, con Vecino sempre più vicino all’addio ai colori nerazzurri. Della situazione ha parlato, intervenuto all’interno della trasmissione di Sky Sport ‘Calciomercato – l’Originale’ Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole:

“Oggi nessun contatto diretto per Giroud e per Llorente ma sono due situazioni che l’Inter tiene calde. Giroud ha un prezzo, 5 milioni più uno di bonus e fare 2 anni e mezzo di contratto al giocatore. Llorente qualora il Napoli riuscisse a trovare un attaccante da prendere subito, arriverebbe in prestito. L’Inter ora ha più la priorità di capire cosa fare con Vecino. Anche se ad ora non ci sono offerte che l’Inter ha accettato o il giocatore ha accettato. Qualora uscisse dovrà prendere anche un centrocampista. L’Inter è concentrata oggi per capire cosa farà con Vecino e tiene in stand-by l’attaccante“.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!