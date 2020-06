Giroud spazza le voci sul mercato: “Vicino a lasciare il Chelsea ma non lo volevo davvero. Ora…”

L’arrivo di Timo Werner al Chelsea poteva significare una buona possibilità per l’Inter per arrivare ad Olivier Giroud. L’attaccante francese da sempre ha dichiarato di volere più spazio soprattutto in vista dei prossimi europei, e l’arrivo del giocatore tedesco poteva rappresentare un problema. Nella finestra di mercato di gennaio i nerazzurri sono stati davvero ad un passo dal suo ingaggio, prima però del nulla di fatto.

Ai microfoni del Guardian però Giroud ha voluto chiarire di nuovo la sua posizione: “E’ vero, a gennaio sono stato vicino a lasciare il Chelsea, ma non lo volevo davvero. Desideravo solo avere più spazio in vista dell’Europeo. Ho 34 anni ma mi sento bene, il mio corpo è pronto per giocare ancora un paio d’anni ad alti livelli. Werner? Un ottimo acquisto ed una motivazione in più per tutti”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!