TS – Giulini sogna di trattenere Nainggolan: ma non ci sono le condizioni economiche

Non è un mistero che Radja Nainggolan, nonostante le ambizioni più basse in classifica, rimarrebbe volentieri al Cagliari anche per la prossima stagione anziché ritornare all’Inter. Il centrocampista belga seguirebbe molto volentieri il suo cuore, assecondato dal grande sogno del presidente Giulini che vuole fortemente trattenerlo. Ma, facendo i conti con la realtà, viene fuori uno scenario tutt’altro che possibile per ragioni economiche.

Se ad esempio l’ostacolo dei costi dell’ingaggio del calciatore potrebbero comunque essere superato con un super sconto dello stesso Nainggolan, è il prezzo richiesto dall’Inter per il suo cartellino che resta inavvicinabile. In un periodo di così grave crisi economica, il club nerazzurro non può infatti svendere l’ex centrocampista della Roma per non rischiare una minusvalenza. Parlare oggi di un riscatto impossibile è sicuramente precoce, ma le sensazioni sul mercato non sono comunque positive.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<