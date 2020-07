Giulini: “Nainggolan? Tutto in mano all’Inter e a Conte. Se non lo vorranno, faremo nuovo tentativo”

Il futuro del Cagliari, dopo il folgorante successo contro la Juventus che ha riportato entusiasmo in una piazza delusa dalle ultime settimane, passa adesso da due ex interisti. Il primo è Walter Zenga, storico ex portiere dell’Inter rimasto nei cuori di tutti i tifosi nerazzurri per via dell’enorme affetto, attuale allenatore della formazione sarda. L’altro, invece, è Radja Nainggolan, che al termine del campionato farà ritorno ad Appiano Gentile come chiusura del prestito in Sardegna. Una volta rientrato a Milano, ecco cosa potrebbe succedere sul mercato secondo il presidente Giulini, nelle parole raccolte da calciomercato.com:

ZENGA – “Non valuteremo con calma, decisione nei prossimi giorni. Siamo molto contenti del lavoro che ha fatto, non era scontato fare punti per salvarci dopo undici partite senza vittoria. Oltretutto ha portato alla vittoria sulla Juve: siamo contenti, in due o tre giorni decideremo con lui”.

NAINGGOLAN – “Può restare a Cagliari? Ci vorrebbe innanzitutto la volontà del giocatore di restare a Cagliari, dobbiamo ancora parlare con lui. Poi è tutto in mano all’Inter: tornerà ad Appiano Gentile, se Conte vorrà tenerlo rimarrà in nerazzurro, altrimenti come l’anno scorso ne riparleremo. Probabilmente a settembre”.

