TS – Godin ritrova il campo: esame Atalanta per rilanciarsi

Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo anni di dominio indiscusso come difensore in Spagna, Diego Godin si sarebbe aspettato probabilmente un impatto diverso con il calcio italiano. Certo che il sistema difensivo a tre uomini di Antonio Conte non l’avrà aiutato dopo una carriera intera spesa a giocare con un solo centrale al suo fianco. Dopo tre partite di campionato trascorse in panchina, adesso l’ex Atletico Madrid potrebbe rilanciarsi nel prossimo turno con l’Atalanta, match in cui sarà assente per squalifica Milan Skriniar.

Alla base della discontinuità in campo di Godin, va però precisato che d’altra parte in pochi si sarebbero aspettati una crescita così esponenziale di Alessandro Bastoni ed una confidenza così naturale con la difesa a tre del centrale classe ’99. Avere un mancino sul centro sinistra, per il gioco di Conte, può fare tutta la differenza del mondo. Sabato sera contro l’Atalanta, comunque, sarà un bel banco di prova per l’uruguagio, chiamato ad una super prestazione per far ricredere tutti intorno al suo conto.

