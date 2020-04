Godin e quel rapporto speciale con Griezmann: c’è il suo zampino dietro il tentativo dell’Inter?

Prendiamola come una provocazione per il momento (ma neanche così tanto campata per aria) più che una trattativa che eventualmente potrà prendere corpo nelle prossime settimane. L’Inter, pressata dalle continue voci sul Barcellona interessato a Lautaro Martinez, avrebbe risposto chiedendo Antoine Griezmann come possibile contropartita per intavolare discorsi concreti per l’argentino. La notizia che oggi sta facendo il giro del web la riporta La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione online arricchisce il discorso di un altro dettaglio non banale.

Come scrive Gazzetta.it infatti, proprio a Godin potrebbe essere affidata la regia dell’affare per arrivare a Griezmann, che per favorire il suo eventuale sbarco a Milano dovrebbe ridursi il pesante ingaggio già passato da 23 a 17 milioni annui al momento del trasferimento al Barcellona. Ma perché proprio Godin? Semplice. I due negli anni all’Atletico Madrid hanno stretto un rapporto extra-campo molto profondo, tanto che Godin è stato anche il padrino della figlia Mia dell’attaccante francese. Non solo. Griezmann fu indubbiamente uno dei calciatori più colpiti dall’addio del Faraone all’Atletico un anno fa, tanto che le sue lacrime hanno fatto il giro del web. Già un anno fa Griezmann fece poi sognare i tifosi interisti commentando con un “loading…” il posto con cui Godin annunciò lo sbarco in nerazzurro. Un anno dopo si sogna di ricomporre la coppia a Milano, anche se va detto che il futuro di Godin all’Inter è ancora tutto da decifrare…

