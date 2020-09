Godin in uscita dall’Inter? Dalla Francia arrivano conferme sull’interesse del Rennes

La società più attiva sul mercato francese è senza dubbio il Rennes, squadra che dovrà rinforzare la rosa in vista della partecipazione alla prossima edizione di Champions League. La dirigenza transalpina è alla ricerca di un difensore in grado di dare maggiore solidità al pacchetto arretrato, con esperienza nella maggiore competizione continentale. Per questo motivo gli occhi sono finiti sul giocatore dell’Inter Diego Godin, considerato fra i possibili sacrificabili dal club meneghino.

La notizia era nell’aria da giorni, ed ulteriori conferme sono arrivate da L’Equipe, che ha fatto il punto sulle operazioni che riguardano il Rennes. La società avrebbe messo gli occhi su altri calciatori attualmente in Italia, fra cui Jeremie Boga del Sassuolo, anche se le richieste dei neroverdi spaventano i francesi.

