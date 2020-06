Il Lione si muove per Godin: sondaggio arenato sul nascere, ecco il motivo

In previsione di un ruolo sempre meno da titolare per Diego Godin all’Inter, l’edizione odierna di Tuttosport racconta di un sondaggio effettuato dal Lione proprio per provare ad acquistare il Flaco. Sondaggio che, però, si sarebbe arenato sul nascere in virtù del pesantissimo ingaggio che il centrale percepisce all’Inter, ovvero 6 milioni di euro netti all’anno.

Sono proprio i pesanti costi che Godin porta con sé a renderne complesso l’addio: l’Inter si sta orientando sempre più verso difensori centrali con un applicazione del ruolo più ‘moderna’, proprio come quell’Alessandro Bastoni che lo ha scalzato da titolare. Detto questo, Conte sarebbe comunque contento di potersi tenere il Faraone uruguaiano, che può rivelarsi indispensabile in determinate partite, soprattutto in campo internazionale.

