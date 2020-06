Godin, sarà addio all’Inter. Lo Sceriffo è ai saluti, Kumbulla pronto a sostituirlo

Le voci e le indiscrezioni rimbalzano ormai da settimane, ed ora sembrano farsi sempre più forza: Diego Godin lascerà l’Inter a fine stagione. Il totem uruguaiano non è riuscito ad integrarsi fin dall’inizio con il sistema tattico di Antonio Conte, quella difesa a tre con la quale non aveva mai avuto nulla a che fare. E le difficoltà sono state evidenti, tanto che, dopo un paio di mesi di stagione, il giovane Alessandro Bastoni ha spiccato il volo e lo ha scavalcato nelle gerarchie.

Godin-Inter, addio sempre più imminente

A questo punto, lo Sceriffo sembra aver deciso di cambiare definitivamente aria. Le offerte non mancano soprattutto da Cina e Stati Uniti, scrive La Gazzetta dello Sport, ma nonostante la carta d’identità segni 34 il difensore è ancora alla ricerca di un posto da titolare nel calcio ‘che conta’. E in questo senso l’interesse del Lione calza a pennello: un trasferimento nel campionato francese, all’interno di un club che gioca la Champions League, potrebbe essere l’ideale. L’Inter, dal canto suo, ha preso atto delle difficoltà del calciatore e non si opporrà alla cessione nel caso in cui dal mercato arrivi un’offerta adeguata. Peraltro, liberarsi di un ingaggio da 5 milioni netti sarebbe una grande operazione anche dal punto di vista economico. Il sostituto individuato ormai da tempo, infatti, è quel Marash Kumbulla che tanto bene ha fatto in questa prima stagione in Serie A. Il cartellino costa circa 25 milioni di euro, ma l’ingaggio è ancora bassissimo e rende tutta l’operazione nel suo complesso vantaggiosa.

