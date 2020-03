Daily Mail – Godin come Blanc: il Manchester United è pronto ad accoglierlo a fine stagione

Dopo appena un anno, sembra essere già pronto a rifare le valigie Diego Godin. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo essere divenuto un’icona dell’Atletico Madrid, quello che per anni è stato considerato tra i difensori più forti in Europa non è riuscito ad integrarsi con il sistema difensivo di Antonio Conte. Per questo motivo, in seguito a prestazioni decisamente non all’altezza del suo blasone, il difensore uruguagio potrebbe lasciare Milano già al termine della stagione.

Il Daily Mail, poche ore fa, ha rilanciato il Manchester United come club disposto ad accoglierlo la prossima stagione per accompagnarlo negli ultimi anni di carriera. Un’operazione che ricorderebbe parecchio quella di Laurent Blanc nel 2001 sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Dopo due annate in nerazzurro, l’ex centrale francese decise allora di chiudere una carriera importante giocando le ultime due stagioni con la maglia dei Red Devils.

Resta pure l’ipotesi di tornare all’Atletico Madrid. Se nelle vesti i calciatore o membro dello staff non è ancora certo, ma l’ipotesi ritiro per intraprendere una carriera da allenatore sembra parecchio allettante, soprattutto perché dal prossimo anno Diego Simeone avrà bisogno di un nuovo vice con l’addio annunciato di Burgos.

