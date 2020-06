Gonzalo Fierro: “Voglio portare Vidal al Flamengo, in Brasile trionferebbe”

Arturo Vidal potrebbe allontanarsi dall’Inter. Almeno queste sembrano essere le speranze del centrocampista cileno Gonzalo Fierro. Con l’attuale centrocampista del Barcellona, Fierro ha condiviso l’esperienza in patria al Colo-Colo. I destini si sono poi divisi. Vidal ha trovato l’Europa, firmando con il Bayer Leverkusen, mentre Fierro si è trasferito in Brasile, al Flamengo. Con la maglia del Mengao, Fierro ha vinto il campionato del 2009 ed il Carioca del 2011. Dopo aver portato due trofei, ora vorrebbe portare una stella. In un’intervista a Fox Sports Brasile si è detto disponibile a fungere da intermediario nella probabile operazione volta a portare in Brasile l’attuale centrocampista del Barcellona.

Di seguito le dichiarazioni: “Siamo molto amici, ci conosciamo dai tempi del Colo-Colo. Mi piacerebbe vederlo al Flamengo perché trionferebbe. Farà bene, è molto professionale e dedito a ciò che fa. Sarei felice poi che vedesse cosa significhi giocare in una squadra diversa dall’Europa. Lì la passione è diversa, il Brasile è un paese del Sud America con più tifosi, il calcio si vive diversamente, suscita vibrazioni diverse e il campionato è competitivo”.

A facilitare il tutto, stando sempre a Fierro, potrebbe essere proprio un ex compagno del cileno ai tempi del Bayern: “Poi lui ha degli amici lì, come Rafinha. Se rimanesse al Flamengo potrebbe convincerlo a giocare nei rubronegros uno o due anni. Sarebbe incredibile per tutti.Ma sarei felice di dargli informazioni sul Flamengo, conosco il club, i tifosi, la città”.

