Gosens apre alla cessione: “Non mi sorprenderebbe. Juve o Inter? Un onore essere accostato a grandi club”

Robin Gosens è uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Atalanta, fin qui grande rivelazione del nostro campionato. Il laterale sinistro si è così guadagnato l’attenzione dei grandi club europei per la prossima, tra cui l’Inter. I nerazzurri hanno tra le priorità quella di rivoluzione le corsie esterne, e dopo l’arrivo di Hakimi c’è anche Gosens nel mirino.

Ai microfoni di Spox e Dazn, l’esterno atalantino ha commentato così le voci di mercato: “Essere accostati a club importanti come Juventus e Inter è motivo di grande orgoglio per me, significa che sto facendo cose importanti con l’Atalanta. Mi sento quasi male quando leggo che Gosens possa valere 30 milioni, però da un punto di vista economico non sarei sorpreso se l’Atalanta mi vendesse. Ci tengo a precisare però che ora voglio concludere la stagione alla grande con l’Atalanta, soprattutto in Champions League. Bundesliga? Andrei come giocatore e non come spettatore”.

