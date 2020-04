Gosens, niente Inter: “Ho già un piano in mente. Non ho mai nascosto il mio sogno”

Robin Gosens rappresenta una vera e propria rivelazione della stagione dell’Atalanta. Il terzino tedesco, protagonista sotto la guida di Gian Piero Gasperini, nelle ultime settimane è stato accostato anche a Inter e Juventus. La squadra di Antonio Conte è a caccia di rinforzi sulle fasce, mentre i bianconeri cercano l’erede di Alex Sandro, che a fine stagione potrebbe anche salutare Torino.

Il classe 95, autore di 8 gol e 5 assist con la squadra bergamasca, ai microfoni dell’emittente tedesca Rtl/Ntv, ha parlato del suo futuro, facendo trapelare la sua volontà: “Ho già in mente un piano. Non ho mai nascosto che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga.” Un segnale chiaro, che allontana la permanenza in Italia. Gosens è in attesa di una chiamata della Nazionale di Low.

