Gotti: “I nostri big? Hanno mercato, ma non li svenderemo. De Paul è già da Champions”

Si è sensibilmente diminuito nel tempo il numero di grandi talenti lanciati dall’Udinese nel grande calcio. Nonostante ciò, quella friulana continua ad essere una delle migliori fucine di giovani calciatori in Italia da cui spesso attingono i grandi club. I nomi del momento, ad esempio, fanno capo a due argentini: Juan Musso e Rodrigo De Paul. Entrambi si trovano pure sul mirino dell’Inter, che soprattutto nei confronti dell’estremo difensore potrebbe fare passi importanti la prossima estate. Nei confronti del centrocampista, su cui è piombata anche la Lazio, l’interesse sembra invece essere scemato.

A proposito di cessioni illustri per la sua Udinese, ha parlato l’allenatore Luca Gotti su Radio Sportiva: “La cosa che dice il direttore Marino è molto verosimile perché questi sono giocatori che hanno molto mercato e sappiamo che la realtà di Udine è abituata a preparare giocatori per altri contesti. Bisognerà capire quali saranno le condizioni, quale sarà il mercato e se le quotazioni saranno congrue al valore dei giocatori stessi. L’Udinese non è una società che svende i propri atleti o che ha bisogno di fare cassa immediata, quindi le situazioni dono tutte da vedere. De Paul da Champions? E’ un giocatore che ha quel tipo di livello, l’ha già dimostrato nella sua nazionale, ha la tecnica per farlo e un atteggiamento mentale che non gli impedisce di esprimersi a quel livello”.

