Graziani chiaro su Lautaro: “L’Inter lo lasci andare se fa le bizze. Non ha senso tenerlo controvoglia”

Lautaro Martinez è sempre al centro delle voci di mercato che lo vogliono nel mirino del Barcellona. La società di Viale della Liberazione continua a rispondere picche alle diverse proposte del club spagnolo. Marotta e Ausilio, per volontà di Zhang tengono salda la propria linea: per meno di 90 milioni cash l’Inter non inizia alcuna trattativa. La permanenza del classe ’97, che non ha mai nascosto il gradimento per i colori nerazzurri e la città di Milano potrebbe dipendere da una cessione che nelle ultime ore sembra sempre più prossima: quella di Mauro Icardi.

Intanto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, ha commentato le ultime notizie sul numero 10 dell’Inter, con un pensiero abbastanza chiaro: “Meglio un asino sano che un cavallo zoppo. Se ha voglia di andare via e fa le bizze, mandatelo via. Non ha senso tenere un giocatore controvoglia“.

Graziani ha poi parlato anche di Federico Chiesa, obiettivo di mercato del club nerazzurro: “E’ talmente bravo che potrebbe adattarsi ad altre zone del campo. E’ un attaccante esterno ma svolge anche compiti diversi.”

