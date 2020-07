Graziani, consigli per il mercato: “Fossi l’Inter investirei su Belotti!”

Ai microfoni di Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, è intervenuto Francesco Graziani. L’ex attaccante di Roma e Torino ha parlato di diversi temi di attualità, soprattutto legati al mercato.

Su un eventuale arrivo di Edin Dzeko all’Inter: “Se sta bene fisicamente, può allungarsi la carriera. Ma all’Inter la coppia Lukaku–Dzeko non la vedo. Non vedo possibile che uno si sacrifichi per l’altro e poi occupano la stessa porzione di campo. Lo vedo più come sostituto di Lukaku, come alternativa in panchina“.

Su Andrea Belotti: “Io fossi l’Inter, se do via Lautaro, investirei su di lui. O anche la Roma se cedesse Dzeko. Servono almeno 50 milioni, però lo vedo bene in una squadra importante. Belotti sarebbe la fortuna anche della Juventus, che ha quel tipo di gioco“.

Infine, Graziani ha stilato la top 11 della Serie A di questa stagione, prossima alla chiusura. Nella formazione, l’attaccante campione del mondo nel 1982 ha inserito Samir Handanovic tra i pali. Questo, poi, il resto della squadra: “Difensore De Ligt anche se il mio preferito è Koulibaly, centrocampista Castrovilli, che è stato una vera sorpresa, attaccante Belotti, anche se Immobile è fuori concorso. Spero che possa vincere la Scarpa d’Oro e la classifica cannonieri”.

