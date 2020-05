Dalla Grecia – L’Inter ha l’accordo con Vagiannidis, ma spunta l’inserimento di 3 nuovi club

E’ finito un po’ sulla bocca di tutti negli ultimi giorni il nome di Georgios Vagiannidis, terzino sinistro di grande prospettiva accostato all’Inter. Effettivamente, come raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, il calciatore avrebbe addirittura rifiutato la proposta del rinnovo da parte del Panathinaikos, vista la scadenza del suo contratto il prossimo 30 giugno, pur di farsi trovare pronto dinnanzi alla chiamata nerazzurra.

Una base d’intesa è già stata trovata dinnanzi alla proposta dell’Inter per un triennale da 300 mila euro a stagione. E anche in Grecia hanno confermato nella giornata odierna lo stato avanzato dei lavori con il classe 2001. Come scritto da sportdog.gr, i nerazzurri hanno assoluta priorità nel futuro del calciatore, anche se negli ultimi tempi – l’attenzione mediatica che l’interesse dell’Inter ha provocato – ha fatto avvicinare alla famiglia del calciatore altri 3 importanti club europei. Si tratta di Manchester City e Siviglia, mentre rimane misterioso il nome del terzo contendente.

