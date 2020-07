TS – Guardiola vuole Lautaro per oltre 100 milioni. Gabriel Jesus o Angeliño possibili contropartite

Non può dormire sonni tranquilli l’Inter per quel che riguarda il futuro di Lautaro Martinez. Se il Barcellona ha fatto qualche passo indietro nelle ultime settimane, ci ha pensato la sentenza del Tas – che ha revocato la squalifica biennale dalle coppe europee – a rinvigorire il Manchester City sul mercato. Da tempo, infatti, Pep Guardiola ha messo il Toro nel mirino, in quanto erede ideale per caratteristiche tecniche e ruolo del Kun Aguero.

In questo caso, come sottolineato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, a differenza della situazione economica del Barcellona, gli inglesi non avrebbero grossi problemi ad accontentare la richiesta dell’Inter per la cessione dell’argentino da oltre 100 milioni di euro. Per abbassare la parte cash, inoltre, all’interno dell’operazione potrebbero essere inserite contropartite realmente interessanti come Gabriel Jesus – vecchio pallino nerazzurro – o Angeliño – terzino sinistro che ha fatto molto bene nel prestito al Lipsia.

In ogni caso, dovrà essere prima misurata la voglia dell’argentino di andare in Inghilterra. Dall’entourage di Lautaro Martinez, infatti, è sempre filtrata l’intenzione di voler restare all’Inter in caso di mancata offerta valida da parte del Barcellona. Il Toro lascerebbe Milano solamente per poter raggiungere l’idolo Leo Messi al quale ha già dato la sua parola. Ma nel caso in cui i blaugrana dovessero tirarsi indietro, non è così scontato un suo sì al Manchester City.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<