Hakimi, ci siamo! Tonali,Kumbulla: il punto sul mercato dell’Inter

La stagione calcistica è ancora molto lunga visto lo stop forzato per l’emergenza Coronavirus ma il calciomercato sta entrando nel vivo. L’Inter è infatti al lavoro per il prossimo anno: l’obiettivo, confermato ieri da Beppe Marotta, è quello di rendere la rosa ancora più competitiva soprattutto nelle seconde linee.

Il primissimo colpo è sicuramente di quelli importanti: domani infatti arriverà a Milano per sostenere le visite mediche Achraf Hakimi. Il laterale marocchino in forza al Borussia Dortmund – ma di proprietà del Real Madrid – è uno dei profili migliori nel suo ruolo. A 21 anni si è preso il palcoscenico europeo e l’Inter sta per mettere le mani su un giocatore pronto e futuribile. 40 milioni più 5 di bonus: queste le cifre dell’affare, mentre per lui un quinquennale da 5 milioni a stagione. Sulle fasce però il discorso non è terminato: la volontà è quella di rinforzare l’intero reparto ed i nomi in cima alla lista sono quelli di Alaba e Gosens.

Una volta archiviata la trattativa Hakimi, i nerazzurri potranno concentrarsi sugli altri due principali obiettivi del mercato: Sandro Tonali e Marash Kumbulla. Se per il primo la fumata bianca è solo questione di tempo dopo aver sbaragliato la concorrenza della Juventus, per il difensore del Verona la situazione è un po’ più complicata visto l’inserimento negli ultimi giorni della Lazio.

In difesa però è sempre caldo il nome di Jan Vertonghen: il difensore del Tottenham si libererà a zero ed è seguito con costante da Marotta ed Ausilio. Discorso diverso per l’altro parametro zero di lusso, Edinson Cavani: il Matador infatti sembra essere indirizzato ad accettare l’offerta dell’Atletico Madrid.

Insieme a Tonali, il sogno di Antonio Conte per il centrocampo è sempre Arturo Vidal, ma l’operazione si fa sempre più complicata con il passare del tempo. In attacco invece la permanenza di Lautaro Martinez sembra l’epilogo pi probabile e dunque i nerazzurri si stanno concentrando sul riscatto di Alexis Sanchez per la prossima stagione.



