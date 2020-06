Hakimi, in testa solo l’Inter: per i nerazzurri il calciatore ha rifiutato due big europee

Ulteriori curiosità circa la trattativa fra l’Inter ed Hakimi, che pare ormai in dirittura d’arrivo. I nerazzurri hanno infatti raggiunto l’accordo sia con il calciatore che con il Real Madrid, proprietaria del cartellino del talento marocchino nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund. Tuttavia nelle scorse settimane sono stati diversi i club che hanno tentato delle escursioni in extremis per sorpassare il club di Viale della Liberazione ed assicurarsene le prestazioni.

Stando a quanto riferito su Twitter dal giornalista Alfredo Pedullà, nelle scorse ore si erano fatti avanti sia il Manchester City che Bayern Monaco, che hanno provato a mettere diversi soldi sul piatto per convincere il calciatore ad accettare. Proposte respinte al mittente da Hakimi, che ha sempre avuto in testa solo l’Inter, a cui aveva già dato la sua parola.

