VIDEO – Calciomercato Inter: perché il Real vende Hakimi ai nerazzurri

Un colpo quasi fatto quello di Hakimi per la sessione di mercato dell’Inter che verrà dopo la fine del campionato. L’esterno del Real Madrid, in prestito al Borussia Dortmund, dovrebbe vestire la maglia nerazzurra la prossima stagione. Un affare da 40 milioni di euro più bonus e 5 milioni a stagione per il calciatore per cinque anni. Ma se è così forte, perché il Real Madrid lo vende? Gli ultimi aggiornamenti:

