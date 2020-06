Velocità e tecnica al servizio dell’Inter: Hakimi è perfetto per Conte. E quell’incredibile record in Bundesliga…

Achraf Hakimi non è ancora arrivato all’Inter ma i tifosi nerazzurri sono già pazzi di lui. La sensazione, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è che l’esterno marocchino classe 1998 sembra essere perfetto per il 3-5-2 di Conte.

Velocità e resistenza sono i suoi punti forti, Conte lo migliorerà nella fase difensiva. C’è un dato impressionante che risale all’ultima stagione in Bundesliga: Hakimi ha raggiunto un picco di 36,49 chilometri all’ora.

Decisivo nella fase offensiva, è un grande assistman. Bassi o alti non fanno la differenza, in stagione ne ha collezionati 10. Ha un gran tiro e lo sfrutta, finora a Dortmund 12 reti in 73 presenze. L’Inter può già iniziare a sognare con il suo primo grande colpo di mercato da novanta.

