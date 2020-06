Hakimi-Inter, l’operazione nel dettaglio: 40 milioni pagabili in 3 tranches, ecco quando vestirà nerazzurro

In queste ore stanno emergendo tutti i dettagli relativi all’operazione di mercato che porterà Achraf Hakimi a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il marocchino, atteso quest’oggi in un blitz a Milano per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto, verrà pagato dai nerazzurri circa 40 milioni di euro più 5 di bonus, non legati alle sue presenze bensì ad eventuali trofei vinti dalla squadra. Inoltre, il Real Madrid ha fretta di annunciarlo entro questa sera, poiché metterebbe a segno una plusvalenza utile a sanare il bilancio dell’attuale stagione.

In casa Inter, invece, Hakimi verrà iscritto nel bilancio della successiva, la 2020/21. Il suo contratto verrà depositato nei prossimi giorni, ma il calciatore potrà vestire nerazzurro in campo solo dal 1 settembre prossimo. Confermata la cosiddetta ‘recompra soft’ per i Blancos, che riceveranno i 40 milioni per il cartellino suddivisi in tre tranches di pagamento.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!