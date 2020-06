Hakimi, Inter più vicina? Fuori dai titolari per Dortmund-Hoffenheim

E’ lui il nome più caldo per il mercato dell’Inter: Achraf Hakimi. Il laterale destro di proprietà del Real Madrid ma in forza al Borussia Dortmund è ad un passo dal firmare un contratto di 5 anni con la società nerazzurre.

Ulteriori conferme alle indiscrezioni delle ultime ore arrivano direttamente dalla Bundesliga. Alle 15:30 infatti il Borussia Dortmund affronterà l’Hoffenheim per l’ultima giornata di campionato ed Hakimi non è tra i titolari. Il Real Madrid avrebbe infatti chiesto al club tedesco di non schierarlo visto lo stato avanzato della trattativa con l’Inter, ed è stato accontentato.



