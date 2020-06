Hakimi mago degli assist: la statistica è clamorosa, Conte si sfrega le mani

Lo si diceva da tempo, ed ora inizia anche a delinearsi: l’Inter sul mercato è pronta a fare il colpaccio per la fascia e mettere le mani su Achraf Hakimi. Un acquisto di altissimo livello, tanto che Beppe Marotta è pronto a sborsare ben 40 milioni cash per portarlo a Milano. Tutti i segnali al momento portano ad Hakimi, ed Antonio Conte può veramente sfregarsi le mani.

A soli 22 anni, infatti, Hakimi ha già incantato tutti. In particolare, essendo un esterno perfetto per un 3-5-2 si è messo in mostra soprattutto per le sue doti offensive. Come riporta Opta, a questo proposito, Hakimi è il secondo calciatore più giovane ad aver fornito almeno 10 assist nei 5 maggiori campionati europei, dietro solo a Jadon Sancho, suo compagno di squadra.

