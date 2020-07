Hakimi, parla l’ex tecnico Ramis: “È un giocatore pazzesco, gran colpo dell’Inter”

Parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’allenatore delle giovanili del Real Madrid e del Castilla, Luis Miguel Ramis, ha risposto a varie domande sul prossimo giocatore dell’Inter Achraf Hakimi che ha allenato ai tempi della Cantera.

Prima di tutto ha discusso delle sue caratteristiche tecniche e del suo sviluppo come giocatore: “Hakimi si è fatto tutta la trafila delle giovanili al Real ed era, senza dubbio, uno dei più promettenti che avevamo al tempo per quanto riguarda le qualità fisiche e tecniche. Gioca da sempre come laterale ed è in grado di coprire l’intera fascia per 90 minuti senza mai fermarsi grazie alle sue straordinarie capacità di corsa, accelerazione e resistenza. Le sue doti offensive sono evidenti, il buon numero di assist e di gol che colleziona in ogni stagione ne è una prova chiarissima. Nonostante questo sono rimasto comunque sorpreso dalla sua rapida crescita tecnica e tattica, in Bundesliga ha fatto sicuramente il salto definitivo”.

Alla domanda su come vede il calciatore nel campionato italiano, Ramis ha risposto: “Se l’Inter ha pagato è stata disposta a pagare cosi tanto per lui, significa che è sicura che sia adatto anche alla Serie A. Scherzi a parte, si tratta di un calciatore veramente devastante ed esplosivo negli spazi. Bisognerà vedere poi quanti riuscirà a trovarne contro le squadre italiane. Se sono sorpreso dalla scelta del Real? Un po’ si, mi stupisce perché credo che Achraf potrebbe benissimo giocare anche nella prima squadra delle merengues. Non credo però che questo trasferimento sia dovuto esclusivamente alla volontà del club spagnolo, anzi: sono sicuro che sia stato lui stesso a chiedere la cessione per poter continuare a giocare con continuità dopo le due stagioni da assoluto protagonista in Germania con il Dortmund“.

Infine ha dato il suo parere riguardo la valutazione del giocatore di 40 milioni: “I calciatori valgono quanto i club sono disposti a pagare per il loro cartellino. Achraf è di un livello altissimo e su questo non ci sono dubbi. Secondo me l’Inter prendendolo ha fatto un grande colpo in ottica italiana e internazionale”.

