GdS – Handanovic migliora, Viviano resta in stand-by: la decisione dell’Inter dopo la Coppa Italia

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni di Samir Handanovic sono in miglioramento e per questo la situazione di mercato relativa al possibile ingaggio di Emiliano Viviano resta in stand-by.

Il capitano nerazzurro salterà la sfida di questa sera contro il Napoli e quella di campionato contro la Lazio, ma dovrebbe rientrare contro la Sampdoria il 23 febbraio ed essere disponibile dunque anche per il big match del 1 marzo contro la Juventus. Handanovic sta continuando il proprio programma di allenamento personalizzato, sarà anche questa sera in panchina con i compagni e partirà per Roma con il resto della squadra.

Viviano è ancora a Milano e ieri si è allenato nella palestra dell’hotel che lo ospita in attesa di aggiornamenti perché l’Inter non ha ancora deciso se mettere sotto contratto. La decisione verrà presa dopo la partita di Coppa Italia con Handanovic chiamato ad effettuare nei prossimi giorni una nuova visita medica per stabilire definitivamente la data del ritorno in campo.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!