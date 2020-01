I primi contatti in estate, l’affondo decisivo da dicembre: ecco come l’Inter ha battuto Real Madrid e Psg per Eriksen

Alla fine a spuntarla è l’Inter. Conte a partire dalla prossima settimana avrà a disposizione Christian Eriksen: un rinforzo di qualità davvero importante per il centrocampo nerazzurro, i numeri e la carriera parlano per il fantasista danese del Tottenham.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un colpo da novanta che l’Inter è riuscita a mettere a segno muovendosi con anticipo superando la concorrenza di alcuni importanti top club europei. Come il Real Madrid che da tempo ha cercato di strappare Eriksen al Tottenham. L’Inter ha avviato i primi contatti nell’estate scorsa, a dicembre i contatti esplorativi si sono intensificati e quando la dirigenza nerazzurra ha capito che in realtà solo il Psg aveva in maniera concreta avvicinato Eriksen e il suo agente Martins Schoots, è scattato l’affondo.

Il club francese offriva più soldi ma ad Eriksen non entusiasmava l’idea di giocare in Ligue 1. E così l’opzione Inter ha preso sempre più corpo. Sarà un investimento complessivo da circa 75 milioni di euro tra cartellino e ingaggio, comunque meno pesante grazie al Decreto Crescita: un anno di stipendio di Eriksen costerà a Zhang circa 11 milioni lordi a stagione.

