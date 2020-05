Iachini sul futuro di Chiesa: “Normale arrivino offerte, deciderà il presidente. Scudetto? Ingiusto assegnarlo”

Federico Chiesa è l’uomo mercato di queste settimane per la Fiorentina. L’esterno della Nazionale è infatti nel mirino di molti top club europei, ma due sono in pole: Inter e Juventus. Entrambe le società lo cercano e seguono da tempo ma i viola non hanno mai ceduto.

Sul suo futuro ha parlato il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ai microfoni di Radio Uno: “E’ normale che ci siano voci di mercato su di lui. E’ un giocatore forte e come per tutti i campioni arrivano richieste. Non so quale sarà il suo futuro ma deciderà il presidente Commisso direttamente con Chiesa”.

Sul campionato: “Ci saranno da valutare molti aspetti in caso di ripartenza, ma noi ci faremo trovare pronti e con grande entusiasmo. In caso di stop non credo sia giusto assegnare lo scudetto in questa tragedia”.



