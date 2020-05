Mercato – Icardi-Cavani, è gioco di incastri tra Inter e PSG: nuova richiesta di Marotta a Leonardo

Dopo aver trascorso in diretta concorrenza la scorsa stagione, Mauro Icardi ed Edinson Cavani si trovano davanti ad un bivio importante. Con molta probabilità dalla prossima annata non si ritroveranno più a condividere lo stesso spogliatoio, anche se tanto dipenderà dai contatti tra Inter e Paris Saint Germain più che dalla loro volontà. I due club stanno infatti trattando il riscatto di Mauro Icardi ed i nerazzurri avrebbero già rifiutato una prima offerta dei francesi poco soddisfacente, da 50 milioni di euro più 10 di bonus difficilmente raggiungibili.

L’arrivo dell’argentino a Parigi a titolo definitivo, dopo il prestito andato in scena durante questa stagione, darebbe il pretesto perfetto al Matador per rifiutare l’ennesima offerta del rinnovo e finire in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. E qui entra nuovamente in gioco l’Inter, perché il club di viale delle Liberazione avrebbe già proposto un triennale al centravanti uruguagio. Prima, però, Marotta e Leonardo dovranno trovare una soluzione comune per Icardi: secondo Tuttosport, l’ad nerazzurro nell’ultimo colloquio avrebbe invitato i parigini a rimanere focalizzati sui 70 milioni, come stabilito nell’accordo per il riscatto di inizio stagione.

