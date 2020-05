Icardi grana per l’Inter? ESPN avverte: “Anche Skriniar a rischio se il PSG non lo riscatta”

Mauro Icardi potrebbe diventare un grosso problema in casa Inter. La società di Viale della Liberazione è consapevole che c’è la possibilità che il centravanti argentino possa tornare dal prestito al Paris Saint-Germain. Ipotesi non certa, ma che inciderebbe in ottica bilancio. Le squadre per l’ex capitano non mancano, Juventus su tutte, ma anche Napoli (trattativa che si è raffreddata nelle ultime ore) e Chelsea.

Secondo ESPN, nonostante i 17 gol in 19 partite in tutte le competizioni, il riscatto dei parigini non sarebbe così scontato, e rischia di condizionare il mercato nerazzurro, con il club che a quel punto sarebbe costretta a cedere uno dei due big della rosa a disposizione di Antonio Conte: l’attaccante Lautaro Martinez o il difensore Milan Skriniar, con il primo che piace in Liga, mentre l’ex centrale della Sampdoria ha estimatori soprattutto in Premier League.

