TMW – Icardi considera il ritorno in Italia: il PSG tentenna, la Juventus attende

Ad una prima parte a tratti esaltante di stagione, Mauro Icardi non è riuscito a dar continuità anche nelle ultime settimane. Il ritorno a pieno regime di Edinson Cavani in squadra, più la continuità in termini di integrità fisica di Neymar e Mbappé, non ha certamente favorito l’argentino nelle gerarchie parigine. Lasciato più volte in panchina negli ultimi tempi da Thomas Tuchel, l’ex interista è tornato a pensare ad un possibile ritorno in Italia.

Sebbene il cartellino sia tutt’ora di proprietà dell’Inter, che ad agosto in extremis lo aveva girato in prestito al Paris Saint Germain, il ritorno di fiamma con la società nerazzurra è per ovvi motivi da escludere. Come ricordato da tuttomercatoweb.com, in Serie A l’unico club interessato e in grado di potersi permettere un tale investimento è la Juventus. E in questo senso Icardi ha il coltello dalla parte del manico nei confronti del suo vecchio club: esiste una clausola, nel suo contratto, che gli consentirebbe di tornare all’Inter anche qualora il PSG dovesse scegliere di confermarlo.

