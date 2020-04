Icardi-Juve e la clausola ‘anti-Italia’: Marotta gongola e si prepara a incassare più di 70 milioni

Dopo averlo piazzato – la scorsa estate – con grande fatica e pochissimo tempo ancora a disposizione, in vista di giugno il nome di Mauro Icardi potrebbe tornare a creare qualche grattacapo in casa Inter. Il Paris Saint-Germain, infatti, sembrerebbe intenzionato a riscattarlo, avendo potuto contare su 20 gol e 4 assist in 31 presenze totali. L’argentino, però, avrebbe grande voglia di tornare in Italia. E, in Serie A, l’unico club che potrebbe permetterselo è la Juventus.

Per ovviare al rischio bianconero, però, Beppe Marotta si sarebbe cautelato inserendo un’interessante clausola all’interno dell’accordo stipulato con il PSG. Qualora i parigini lo riscattassero e fossero intenzionati a girarlo poi ad una squadra italiana, spiega il Corriere della Sera, sarebbero costretti a pagare altri 10 milioni di euro all’Inter. Ergo: se la Juve lo vuole, non sarà 70 il prezzo da pagare, bensì 80.

