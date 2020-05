Icardi, la Juve attende il ‘via’ dal PSG: in caso di riscatto dall’Inter il futuro sarà a Torino

I buoni rapporti tra Juventus e Paris Saint-Germain potrebbero favorire il passaggio in bianconero di Mauro Icardi. È questo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui i bianconeri, rischiando di trovare qualche difficoltà a puntare su Milik del Napoli, potrebbero quindi decidere di virare con decisione sull’ex capitano dell’Inter. In particolare, il club parigino ha tempo fino a fine maggio per riscattare Icardi per 70 milioni di euro, che diventerebbero 85 qualora poi passasse in bianconero.

Nonostante questo, pare che un principio di accordo tra i due direttori sportivi, Paratici e Leonardo, sia già stato trovato. In previsione anche di un probabile addio di Higuain, infatti, Maurizio Sarri si ritroverebbe senza una vera prima punta in rosa: l’arrivo di Icardi, quindi, permetterebbe di colmare questa importante lacuna di squadra.

