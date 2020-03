CorSera – Icardi-Napoli, si riapre la pista per portare l’argentino in azzurro

Il sogno del Napoli di portare Mauro Icardi nella terra partenopea non è mai svanito. Aurelio De Laurentiis ci ha provato diverse volte: la prima volta qualche anno fa, poi in estate quando l’Inter aveva deciso di cederlo per i tanti problemi che aveva portato allo spogliatoio e alla squadra. Come riporta il Corriere della Sera, anche al PSG non ha trovato il suo posto, ma i parigini vorrebbero comunque riscattarlo.

Nonostante non sia riuscito a trovare un punto di incontro con Neymar e Mbappè e ad entrare nel cuore di tutti, il PSG vuole pagare i 70 milioni all’Inter per poi cederlo alla Juventus. In questa corsa si inserisce anche il Napoli di De Laurentiis, che ha già contatto Wanda Nara e i suoi legali per iniziare a sondare il terreno. Quale sarà la nuova squadra dell’attaccante argentino?

