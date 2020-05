Icardi-PSG, l’Inter abbassa le pretese: accordo a un passo

Sembra ormai ad un passo il lieto fine per la trattativa tra Inter e PSG per il riscatto dell’attaccante argentino Mauro Icardi. Come riportato oggi da ESPN, il club nerazzurro ha abbassato le richieste dai 70 precedentemente pattuiti a 60 milioni, cifra accettata dai parigini che chiedono però di raggiungerla tramite bonus, con una base di 55 milioni più 5 di eventuali bonus. L’accordo sembra ormai ad un passo, con Maurito che al PSG andrebbe a percepire 10 mln all’anno come Cavani, che a fine stagione lascerà il club francese a parametro zero, forse per andare proprio all’Inter.

