SM – Icardi-PSG, stringe il tempo del riscatto. Ma l’Inter apre allo sconto chiesto da Leonardo

Sono ore piuttosto calde quelle che stanno attraversando le telefonate continue sull’asse Milano-Parigi. Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain ed ex tecnico dell’Inter, sembra aver rassicurato i due dirigenti nerazzurri Piero Ausilio e Beppe Marotta circa il riscatto nei confronti di Mauro Icardi, chiedendo però in cambio uno sconto sul costo finale in linea con la crisi economica che – secondo uno studio KPMG pubblicato di recente – dovrebbe colpire in particolar modo i francesi.

Anche per questo motivo, dopo un iniziale irrigidimento, stando alle ultime indiscrezioni riferite nel notiziario di Sportmediaset l’Inter avrebbe finalmente mostrato un cenno di apertura. Da accordi, difatti, i parigini avrebbero dovuto versare 70 milioni di euro per trasformare in titolo definitivo il trasferimento temporaneo dell’ex capitano interista, mentre adesso l’impressione è che l’operazione potrà essere chiusa a cifre leggermente inferiori. Resta invece valida la data limite del 30 maggio entro cui l’Inter si aspetta di ricevere la nuova somma di denaro, la cui entità finale è ancora da stabilire.

