TS – Icardi, riscatto PSG: la Juventus propone lo scambio con Pjanic

Dopo la scorsa estate, anche nei prossimi mesi il nome di Mauro Icardi continuerà ad essere tra i protagonisti del calciomercato. La buona stagione sin qui disputata farà sì che il Paris Saint Germain eserciti il diritto di riscatto vantato nei confronti dell’Inter pari a 70 milioni di euro. Ma – come ricordato questa mattina sulle pagine di Tuttosport – qualora dovesse restare Thomas Tuchel sulla panchina parigina anche per la prossima stagione, allora il futuro dell’attaccante argentino potrebbe tornare seriamente in bilico.

Lo stesso Icardi in effetti spera di poter tornare in Italia. Considerata la rottura definitiva con l’Inter, l’unico club che potrebbe permettersi un investimento così oneroso sarebbe la Juventus. L’idea è proprio quella di trattare direttamente con il PSG una volta che l’argentino sarà stato definitivamente acquistato. Leonardo ha infatti messo gli occhi su Pjanic, visto che da Madrid sono arrivate voci pericolose circa un assalto del Real per Verratti. Lo scambio, assai gradito ai bianconeri, dovrebbe prima attendere l’uscita da Torino di Higuain per liberare spazio fra gli attaccanti.

