Icardi torna a parlare: “Ho trascorso molto tempo all’Inter, avevo bisogno di cambiare per vincere”

E’ terminata ufficialmente il mese scorso l’avventura di Mauro Icardi con la maglia dell’Inter. Dopo le tante polemiche delle scorse due stagioni l’attaccante argentino è diventato un giocatore del Paris Saint Germain dopo un anno di prestito.

Icardi è tornato a parlare dopo tanto tempo ai microfoni ufficiali del PSG: “È stato importante per me fare questo passo nella mia carriera. Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo unirmi a un club come il PSG per vincere titoli e progredire ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare ed evolvere nella mia carriera. “



