Il Barcellona è in difficoltà per l’operazione Lautaro. Pagamento dilazionato? Strada complicata

Lautaro Martinez è il nome in cima alla lista dei desideri del Barcellona: l’attaccante dell’Inter ha però una clausola da 111 milioni di euro disponibile fino alle prime due settimane di luglio e quindi la trattativa – con il passare del tempo – si fa sempre più difficile. Nonostante il Toro sia attratto dalla possibilità di giocare con Lionel Messi, trovare un accordo tra i club non è facile. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, il club blaugrana non è in un momento florido e la crisi per il Covid-19 ha colpito anche una società al top mondiale come il Barcellona.

Una cifra del genere – scrive il quotidiano – è quasi impossibile da versare in due tranche come richiedono i nerazzurri e dunque i catalani stanno provando ad inserire una o più contropartite. L’ultima offerta recapitata in Via della Liberazione è stata ancora una volta rifiutata: 70 milioni più il cartellino di Junior Firpo, valutato addirittura 40 milioni quando la scorsa estate è stato acquistato per 18. La posizione dell’Inter resta ferma, così come la trattativa per il rientro di Cancelo. Troppo difficili gli incastri con il Manchester City per il laterale portoghese, profilo molto gradito ad Antonio Conte.

Resta dunque l’opzione del pagamento dilazionato della clausola rescissoria ma – anche in questo caso – la cifra resta altissima ed il Barcellona deve ancora fare i conti con gli ammortamenti di Dembelè, Coutinho e De Jong.



