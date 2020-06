Il Barcellona molla Lautaro: “Bloccato Aubameyang al suo posto”. La colpa è… del presidente della Liga!

L’assist all’Inter nella trattativa col Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe arrivare direttamente dalla Liga spagnola. Pare infatti che nelle prossime ore il presidente del campionato, Javier Tebas, applicherà un provvedimento economico che andrà, di fatto, a limitare non poco le possibilità di spesa delle big della lega. Per contrastare la crisi economica portata dalla pandemia, quindi, Real Madrid, Barcellona ed Atletico Madrid su tutte potranno investire sul mercato solamente una parte di quanto incassato in uscita (si parla di circa il 25%).

Ecco che quindi questa nuova regola taglierebbe letteralmente le gambe al Barcellona sul fronte Lautaro. Infatti, non solo i catalani si ritrovano a dover incassare 70 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno, ma dovrebbero anche fare i conti con l’impossibilità di spenderli tutti. E allora, via al piano B: come riporta gianlucadimarzio.com, i catalani sono pronti a bloccare Pierre-Emerick Aubameyang, alternativa dell’Inter proprio a Lautaro Martinez e colpo di rango inferiore rispetto a quello del Toro.

