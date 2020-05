Il Barcellona non si arrende per Lautaro. Sport: “Da Rafinha a Vidal, offerte sei contropartite tecniche!”

Rafinha, Nelson Semedo, Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Junior Firpo e Jean-Clair Todibo. Sono questi i sei nomi compresi nella lista che il Barcellona ha inoltrato all’Inter per Lautaro Martinez. Infatti, come scrive l’edizione odierna di Sport, in Spagna, i blaugrana avrebbero proposto ai nerazzurri questi profili all’interno dei quali scegliere le contropartite tecniche per abbassare la cifra cash di 111 milioni di euro compresa nella clausola rescissoria del Toro. La volontà del club catalano sarebbe quella di portare in Spagna Lautaro evitando di dover sborsare una cifra cash così elevata.

Il Barcellona non molla Lautaro: l’ultima offerta all’Inter

Sebbene l’Inter abbia fatto sapere a più riprese di non accettare contropartite tecniche di basso livello e non voler scendere sotto i 90 milioni cash per Lautaro, secondo Sport un accordo si potrebbe trovare sui 60 più due cartellini. Cifra notevolmente più bassa di quella richiesta da Marotta, che difficilmente accetterà di ‘svendere’ uno dei suoi gioielli in questa maniera. I profili di Pierre-Emerick Aubameyang e Timo Werner continuano infatti a stuzzicare gli uomini mercato interisti, ma la volontà ribadita fin dall’inizio è sempre stata una. La prima opzione resta quella di trattenere Lautaro, che quest’anno ha mostrato un potenziale infinito e secondo Marotta può crescere ancora molto. Inoltre, ha già lavorato con Conte, ha una grande intesa con Lukaku e conosce perfettamente la Serie A. Le alternative, quindi, verrebbero prese in considerazione solo in caso di offerta folle ed irrinunciabile per il Toro.

