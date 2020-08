Il Barcellona prepara una nuova offerta per Lautaro: 65 milioni cash più il cartellino di Jordi Alba!

Dopo la pausa imposta dal cammino fino in finale di Europa League è finalmente pronto a ripartire anche il calciomercato dell’Inter. Oltre ai vari colpi in entrata, in lontananza si delinea anche, secondo Tuttosport, un nuovo assalto del Barcellona per Lautaro Martinez.

È notizia delle ultime ore, in questo senso, che i blaugrana starebbero lavorando ad una risoluzione contrattuale con Luis Suarez. Questa eventualità rappresenterebbe un indizio evidente della volontà, da parte del club, di accontentare Messi riguardo il compagno d’attacco. E infatti, secondo il quotidiano torinese, sarebbe in arrivo una nuova offerta blaugrana per Lautaro: 65 milioni di euro cash più il cartellino di Jordi Alba, che potrebbe far comodo sia come esterno del 3-5-2 ad Antonio Conte, che come terzino nel 4-3-1-2 di Massimiliano Allegri.

