Il Barcellona torna alla carica per Lautaro: “In arrivo nuova offerta da 70 milioni più Vidal e…”

Il Barcellona non ci sta e non vuole mollare la presa su Lautaro Martinez. Secondo l’edizione odierna de La Stampa, infatti, i catalani sarebbero pronti a caricare per il Toro con una nuova offerta da recapitare all’Inter. 70 milioni di euro più i cartellini di Arturo Vidal e un’altra contropartita tecnica sarebbero il contenuto della proposta, con la quale il Barça spera di strappare il tanto agognato ‘sì’ dalla società nerazzurra.

La pista che porta a Lautaro Martinez, per il Barcellona, sembrava essersi raffreddata non poco a fronte dei problemi economici che i blaugrana stanno tuttora fronteggiando. La plusvalenza fatta con la cessione di Arthur alla Juventus non sembra aver sanato del tutto le casse, motivo per cui la dirigenza del club catalano sta lavorando per altre cessioni. E, parallelamente, per tentare un ultimo assalto di mercato sul fronte Lautaro Martinez.

