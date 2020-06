Il Barcellona vuole Lautaro Martinez e farsi sistemare il bilancio dall’Inter

E’ sotto gli occhi di tutti che il Barcellona sta vivendo uno dei periodi più complicati sotto l’aspetto economico degli ultimi anni, confermato anche da diversi studi che certificano come il club blaugrana sarà quello che più di ogni altro verrà penalizzato dagli effetti del coronavirus. Nonostante ciò, nei piani della dirigenza resta sempre vivo il sogno di mettere a segno un grande colpo per la prossima estate, designato fino a questo momento nella figura di Lautaro Martinez, visto che il nome di Neymar resta impraticabile per i costi dell’operazione.

Il Barcellona, che per i mesi di inattività è riuscito a convincere i propri calciatori a ridursi del 70% lo stipendio, avrebbe chiesto un’ulteriore riduzione di recente all’intero spogliatoio per ricavare altri 10 milioni di euro e dare respiro alle casse blaugrana dinnanzi alla chiusura del bilancio il prossimo 30 giugno. Proprio per questo motivo, hanno pensato bene di formulare un’ultima offerta all’Inter da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, valutando il terzino sinistro ben 41 milioni di euro: una cifra che consentirebbe di avvicinare l’obiettivo 70 milioni da incassare entro fine mese.

Premesso che difficilmente l’Inter tratterà un’offerta così distante dalle proprie pretese, va pure considerato quello che potrebbe essere l’umore all’interno dello spogliatoio in caso di arrivo di Lautaro Martinez. I giocatori blaugrana, infatti, avrebbero respinto l’ultimo sforzo economico richiesto dal presidente Bartomeu sulla riduzione degli stipendi e, visti i tagli già garantiti al club, non vedrebbero di buon occhio un investimento così importante in un momento in cui dall’altra parte vengono richiesti grandi sacrifici.

