Il Chelsea gela l’Inter: esercitata l’opzione di rinnovo, Giroud prolunga fino al 2021

Doccia fredda per l’Inter, proveniente direttamente da Oltremanica. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il Chelsea avrebbe esercitato l’opzione di rinnovo presente nel contratto di Olivier Giroud, che non è più, quindi, in scadenza di contratto. Quest’ultimo infatti passa da essere valevole fino al 2020 ad esserlo fino al 2021, motivo per cui la possibilità di acquistarlo a parametro zero sfuma quindi definitivamente.

Il Chelsea, peraltro, sembra sempre più interessato anche al profilo di Dries Mertens: altro calciatore appartenente al gruppo di quelli in scadenza, la squadra di Lampard starebbe premendo per portarlo a Londra in vista della prossima stagione. Oltre alla Juventus, quindi, anche i Blues si aggiungono alla lista delle concorrenti per il centravanti belga.

