Il Man.City avvisa l’Inter e fissa il prezzo di Gabriel Jesus: l’assist può arrivare da… Lautaro

Uno dei nomi più interessanti comparsi nel novero dei tantissimi possibili sostituti di Lautaro Martinez è quello di Gabriel Jesus. Il nome dell’Inter, a più riprese, è stato affiancato a quello del talento brasiliano, arrivato al Manchester City nel 2017 proprio al termine di uno ‘scontro di mercato’ con i nerazzurri, che poi ripiegarono su Gabigol. Oggi, i Citizens non sembrano intenzionati a privarsene, e secondo quanto riportato dal Manchester Evening News avrebbero avvisato l’Inter di non voler far sconti a riguardo.

Nonostante la presenza di Sergio Agüero, che impedisce a Gabriel Jesus di essere considerato il titolare unico ed effettivo in rosa, Guardiola lo ritiene una risorsa importantissima per la sua squadra, tanto che ha fatto sapere alle pretendenti di richiedere non meno di 70 milioni di euro per una sua cessione sul mercato. Cifra indubbiamente alta, anche se non proibitiva per un talento del suo calibro. Senza contare che, qualora arrivasse al posto di Lautaro, l’Inter potrebbe puntarci avendo in cassa una cifra vicina ai tre zeri…

