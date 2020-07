Il City torna in Champions e fa paura all’Inter: Lautaro nel mirino e concorrenza per Alaba

Il Manchester City può festeggiare: nella giornata di ieri, il CAS si è espresso revocando il blocco alla partecipazione nelle competizioni europee per il club. Inizialmente, infatti, la squadra di Guardiola sembrava costretta a dover salutare da lontano la Champions League per ben due anni, con conseguenze non irrilevanti sul fronte mercato. Mercato che però, ora, torna a poter essere faraonico, perché i Citizens potranno contare su prospettive differenti.

Secondo quanto scrive il Daily Mail, in particolare, il Manchester City avrebbe rimesso prepotentemente nel mirino Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter è da tempo sul taccuino del Barcellona, ma al momento la trattativa sul fronte spagnolo sembra ferma. E non finisce qui: Pep Guardiola avrebbe richiesto anche David Alaba, col quale ha già lavorato al Bayern Monaco e vorrebbe ricongiungersi. Mercato faraonico in arrivo, quindi, in quel di Manchester: sotto osservazione anche Fernan Torres, talentuoso classe 2000 del Valencia, e Kalidou Koulibaly, gigante difensivo del Napoli.

