Il CorSera svela il piano di Marotta: “Sta solo aspettando l’addio di Icardi per tornare su Dybala!”

Nella testa di Beppe Marotta non è mai scomparsa l’idea di riavere con sé, all’Inter, Paulo Dybala. Il fantasista argentino è un suo pupillo da sempre, e già la scorsa estate l’ad interista aveva avuto l’idea di proporre alla Juventus lo scambio con Icardi, frenato subito dal ‘no’ bianconero. In vista della prossima estate, però, questo scenario di mercato potrebbe ritornare di grande attualità, seppur non nella forma di uno scambio diretto tra le due società.

Inter, Marotta ripiomba su Paulo Dybala?

È infatti notizia nota quella che vede la Juventus sempre molto interessata a Mauro Icardi. Peraltro, Marotta l’estate scorsa si era cautelato dalla possibilità di rivedere Maurito in Italia con un’altra squadra, inserendo una particolare clausola nell’accordo trovato con il Paris Saint-Germain. In virtù della possibilità che almeno una tra queste due società possa acquistare Icardi, l’ad interista attenderebbe solo l’arrivo del bonifico da 70 (o 80) milioni di euro, per poi iniziare a programmare il ritorno su Paulo Dybala.

Come rivela l’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, Marotta sarebbe pronto a tornare a corteggiare la Joya portando con sé un gruzzolo niente male da offrire alla Juventus, che quest’anno, a differenza dello scorso, potrebbe avere qualche ragione – prettamente economica – in più per poter accettare. La cessione di Higuain – con un anno in più e un ingaggio elevatissimo -, infatti, si complica sempre più, e la necessità di sfoltire la rosa e il monte ingaggi rimane impellente. Dybala-Inter e Icardi-Juve: riparte la telenovela?

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!