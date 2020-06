Il dt dell’Atalanta Sartori chiude le porte a Zapata: “Resterà a Bergamo”

L’Atalanta blinda i ‘tre tenori’: il futuro di Duvan Zapata, Josip Ilicic e del Papu Gomez sarà ancora a Bergamo. Lo conferma, ai microfoni di Sky Sport, proprio il direttore dell’area tecnica del club, Giovanni Sartori, che ha dichiarato quanto segue: “Credo che resteranno a Bergamo per un po’ di tempo. È una speranza e anche la mia convinzione”. Dopo l’ennesima ottima stagione dell’Atalanta, condita con un quarto posto di Champions League ancora da giocarsi, stava iniziando a circolare qualche voce di mercato relativa ai tre top player della squadra.

In particolare, nelle ultime ore erano stati registrati dei sondaggi dell’Inter su Duvan Zapata, considerato da Antonio Conte un profilo perfetto per rinforzare il proprio attacco. Parallelamente, poi, l’Atalanta sembrava interessata al baby talento interista Esposito, e quindi si pensava potesse essere imbastita un’operazione basata su uno scambio tra i due, così da far contenti entrambi i club. Le parole di Sartori, però, sembrano chiudere le porte a quest’idea.

